Švajcarska posle penala u četvrtfinalu Svetskog prvenstva: Odlučujući jedanaesterac postigao je Ruben Vargas i ugasio nade Kolumbije

Fudbalska reprezentacija Švajcarske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Vankuveru pobedila selekciju Kolumbije rezultatom 0:0 - 4:3 penalima.

Odlučujući penal pogodio je Ruben Vargas, nakon što je prethodno Gregor Kobel zaustavio udarac Huana Ernandeza, a Davinson Sančez pogodio prečku. Kod Švajcaraca promašio je samo Manuel Akanđi. Prvu šansu na utakmici imala je Kolumbija u 21. minutu, kada je Gustavo Puerta šutirao sa ivice šesnaesterca, a golman Švajcarske Kobel je loptu poslao u korner. Fabijan Rider je u 30. minutu iskoristio grešku odbrane Kolumbije, oduzeo loptu, a njegov udarac je zaustavio