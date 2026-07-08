Zverev u polufinalu Vimbldona protiv Ferija: Ispali Fric i Koboli

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se prvi put u polufinale Vimbldona, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 6:4, 6:4, 6:2.

Meč je trajao sat i 56 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Fric sedmi na ATP listi. Nemački teniser je u prva dva seta napravio po jedan brejk, a zatim je u trećem setu dva puta oduzeo servis Fricu za pobedu i najbolji rezultat na Vimbldonu. Zverev će u polufinalu igrati protiv Britanca Artura Ferija, 114. tenisera sveta. Feri je u četvrtfinalu savladao 10. na ATP listi Italijana Flavija Kobolija sa 6:4, 7:6 (7:4), 6:0. Britanski teniser je na grend slemu