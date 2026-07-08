Euronews Srbija na NATO samitu u Ankari: Šta je Tramp zamerio evropskim saveznicima i šta donosi agenda poslednjeg dana?

Nove tenzije na Bliskom istoku dolaze u trenutku kada se u Ankari održava dvodnevni NATO samit na kojem učestvuju lideri 32 zemlje članice Alijanse.

Dok se iza zatvorenih vrata predsedničke palate Beštepe usaglašava konačni tekst deklaracije, američki predsednik Donald Tramp ponovo se našao u centru pažnje zbog kritike evropskih saveznika. Reporter Euronews Srbija ističe da je po dolasku u Tursku prestonicu, Tramp je najpre naglasio da je razočaran u evropske saveznike zbog njihovog odnosa prema američkim operacijama, i vojnim operacijama protiv Irana. Kako kaže, evropski saveznici nisu mu pružili adekvatnu