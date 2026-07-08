Euronews Srbija u Ankari Tramp "bomarduje" uvredama Iran, na tapetu i Španija i Danska

Drugi dan NATO samita u prestonici Turske protiče u znaku potpune dominacije američkog predsednika Donalda Trampa.

Njegova današnja konferencija za medije doslovno je „odjeknula kao bomba“, bacivši u drugi plan zvaničnu agendu Alijanse, javlja reporter Euronews Srbija, Nikola Krunić. U hodnicima Međunarodnog medija centra u predsedničkoj biblioteci kompleksa Beštepe, čuje se samo jedno ime. Tramp je danas ispalio čitav arsenal uvreda na račun Teherana, proglasivši pregovore sa Iranom "gubljenjem vremena". "Oni su šljam i bolesni ljudi" Tramp nije birao reči govoreći o iranskim