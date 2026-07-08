Kriza na Bliskom istoku: eksplozije na jugu Irana posle Trampovih pretnji, reagovala protivvazdušna odbrana

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) započela je sinoć seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrdi, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz, dok su iranski mediji istovremeno preneli da su se na jugu zemlje čule snažne eksplozije. CENTCOM je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je cilj napada da Iran plati "visoku cenu" zbog napada na trgovačke