Kriza na Bliskom istoku: eksplozije na jugu Irana posle Trampovih pretnji, reagovala protivvazdušna odbrana

Euronews pre 1 dan  |  Autor: Euronews Srbija
Kriza na Bliskom istoku: eksplozije na jugu Irana posle Trampovih pretnji, reagovala protivvazdušna odbrana
Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) započela je sinoć seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrdi, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz, dok su iranski mediji istovremeno preneli da su se na jugu zemlje čule snažne eksplozije. CENTCOM je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je cilj napada da Iran plati "visoku cenu" zbog napada na trgovačke
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Trump kaže da je 'gotovo' s dogovorom s Iranom posle novih napada

Trump kaže da je 'gotovo' s dogovorom s Iranom posle novih napada

Slobodna Evropa pre 1 dan
Amerika večeras ponovo napala Iran; Teheran: Trampove pretnje priznanje neuspeha

Amerika večeras ponovo napala Iran; Teheran: Trampove pretnje priznanje neuspeha

RTS pre 1 dan
Amerika pokrenula nove napade na Iran: Vojska počela udare na ciljeve u Ormuskom moreuzu, eksplozije i na jugu zemlje

Amerika pokrenula nove napade na Iran: Vojska počela udare na ciljeve u Ormuskom moreuzu, eksplozije i na jugu zemlje

Kurir pre 3 sata
BLISKOISTOČNI SUKOB: Ormuski moreuz ponovo žarište; CENTCOM: Po nalogu Trampa izvodimo nove napade na Iran

BLISKOISTOČNI SUKOB: Ormuski moreuz ponovo žarište; CENTCOM: Po nalogu Trampa izvodimo nove napade na Iran

RTV pre 3 sata
UŽIVO Bliski istok ponovo gori: Amerika izvodi nove napade na Iran, eksplozije na jugu zemlje

UŽIVO Bliski istok ponovo gori: Amerika izvodi nove napade na Iran, eksplozije na jugu zemlje

Sputnik pre 3 sata
Iranski pecaroši ubijeni u američkim udarima

Iranski pecaroši ubijeni u američkim udarima

Politika pre 4 sati
Novi udari SAD na Iran! Odjekuju eksplozije na jugu zemlje

Novi udari SAD na Iran! Odjekuju eksplozije na jugu zemlje

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanBliski IstokKuvajt

Svet, najnovije vesti »

NATO pokreće mrežu preduzeća za povećanje proizvodnje oružja

NATO pokreće mrežu preduzeća za povećanje proizvodnje oružja

Politika pre 19 minuta
Tramp pomilovao Siriju: Predsednik SAD poništio Damasku status države sponzora terorizma

Tramp pomilovao Siriju: Predsednik SAD poništio Damasku status države sponzora terorizma

Kurir pre 1 sat
Kijev cilja gasovode ka Turskoj

Kijev cilja gasovode ka Turskoj

Politika pre 39 minuta
Požar kod fabrike naoružanja KNDS kod Burža, nema rizika za municiju

Požar kod fabrike naoružanja KNDS kod Burža, nema rizika za municiju

Politika pre 1 sat
Iran oborio Americi dronove vredne oko pola milijarde dolara

Iran oborio Americi dronove vredne oko pola milijarde dolara

Politika pre 1 sat