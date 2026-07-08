Plenković: Nemam pojma šta Milanović govori na NATO samitu u Ankari, nemam s njim nikakve dogovore

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Plenković: Nemam pojma šta Milanović govori na NATO samitu u Ankari, nemam s njim nikakve dogovore

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Zagrebu da nema pojma šta je predsednik Republike Zoran Milanović izjavljivao tokom boravka na samitu NATO u Ankari, ali i da mu je svojevoljno prepustio da bude na tom skupu.

Hrvatsku na samitu predstavljaju Milanović, koji je tamo otputovao vladinim avionom i ministri odbrane i spoljnih i evropskih poslova Ivan Anušić i Goran Grlić Radman, koji su na ovaj skup otputovali odvojeno komercijalnim letom. "Nemam pojma šta on (Milanović) tamo govori", rekao je Plenković novinarima, a na pitanje novinara da li je sve što se čuje sa samitu NATO dogovoreno sa Kabinetom predsednka, odgovorio je ironično: "Kako da ne, danima pregovaramo. Nemam
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