Švajcarska zatvorila četvrtfinalni krug Svetskog prvensta: Kolumbija srušena sa penala

Fudbalska reprezentacija Švajcarske poslednji je četvrtfinalista Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku (11. jun - 19. jul), pošto je večeras prošla Tantalove muke, na mišiće, tek posle produžetaka i jedanaesteraca, savladala Kolumbiju i otišla u duel sa ranjivom ali neuništvivom Argentinom - 0:0 (0:0, 0:0), penalima 4:3! Uvodni trenuci meča u Vankuveru protekli su više u takozvanom opipavanju pulsa nego u otvorenom fudbalu, s