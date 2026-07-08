Švajcarska zatvorila četvrtfinalni krug Svetskog prvensta: Kolumbija srušena sa penala

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews
Švajcarska zatvorila četvrtfinalni krug Svetskog prvensta: Kolumbija srušena sa penala
Fudbalska reprezentacija Švajcarske poslednji je četvrtfinalista Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku (11. jun - 19. jul), pošto je večeras prošla Tantalove muke, na mišiće, tek posle produžetaka i jedanaesteraca, savladala Kolumbiju i otišla u duel sa ranjivom ali neuništvivom Argentinom - 0:0 (0:0, 0:0), penalima 4:3! Uvodni trenuci meča u Vankuveru protekli su više u takozvanom opipavanju pulsa nego u otvorenom fudbalu, s
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