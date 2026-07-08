Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Tramp: "Večeras ćemo snažno napasti Iran"

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Tramp: "Večeras ćemo snažno napasti Iran"
Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) započela je sinoć seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrdi, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz, dok su iranski mediji istovremeno preneli da su se na jugu zemlje čule snažne eksplozije. CENTCOM je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je cilj napada da Iran plati "visoku cenu" zbog napada na trgovačke
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