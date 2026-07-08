Sunčano i toplije vreme u Srbiji, u Nišu moguća kratkotrajna kiša

U Nišu će jutro biti umereno oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 16 stepeni, dok će najviša dnevna dostići oko 30 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, do 16. jula, u Srbiji se očekuje uglavnom sunčano vreme, sa temperaturama u granicama proseka za ovaj period godine, od 27 do 33 stepena. Lokalni pljuskovi mogući su uglavnom u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, uz razvoj oblačnosti.