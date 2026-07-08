Promenljivo vreme širom Srbije: Pljuskovi i grmljavina tokom dana, razvedravanje u večernjim satima

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Prema izgledima vremena, do
Promenljivo vreme širom Srbije: Pljuskovi i grmljavina tokom dana, razvedravanje u večernjim satima

U Srbiji će danas preovladavati promenljivo i nestabilno vreme, uz prolazno naoblačenje koje će u većem delu zemlje usloviti kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom.

Prema prognozi meteorologa, padavine će tokom večeri postepeno prestajati, a razvedravanje će najpre zahvatiti severne krajeve. Jutarnje naoblačenje sa kišom i pljuskovima najpre će pogoditi severne i centralne delove Srbije, dok će se od sredine dana padavine proširiti i na ostale krajeve. Već u večernjim satima očekuje se stabilizacija vremena i postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će u istočnim delovima zemlje povremeno biti i
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