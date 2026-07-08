Ministarstvo upozorava poljoprivrednike: Ne palite strnjiku, kazne i gubitak podsticaja

In medija pre 7 sati
Ministarstvo upozorava poljoprivrednike: Ne palite strnjiku, kazne i gubitak podsticaja

Zbog visokih temperatura i suše povećan rizik od požara na otvorenom. Paljenje žetvenih ostataka može ugroziti živote, imovinu i naneti štetu zemljištu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apelovalo je na poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke, smeće i biljni otpad zbog najavljenog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od požara. Iz Ministarstva upozoravaju da vatra na otvorenom prostoru u uslovima suše može brzo da se proširi na useve, voćnjake, šume, ali i stambene i privredne objekte. Pored opasnosti od požara, paljenje strnjike ima negativne posledice i po
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