Đurica (Evropski pokret): Rezolucija EP je neka vrsta političke optužnice za vlast i loše stanje u integracijama (VIDEO)

Insajder pre 42 minuta  |  Insajder
Đurica (Evropski pokret): Rezolucija EP je neka vrsta političke optužnice za vlast i loše stanje u integracijama (VIDEO)

U trenutku kada deo država članica Evropske unije osporava otvaranje Klastera 3 za Srbiju, a Evropska komisija smatra da je Beograd ispunio uslove za taj korak, Evropski parlament usvojio je novu rezoluciju o Srbiji u kojoj oštro kritikuje stanje demokratije, vladavine prava i medijskih sloboda. Dragana Đurica iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže za Insajder da je u pitanju najoštirija rezolucija EP do sad, kao i da detaljno kritikuje mnoge oblasti.

Dragana Đurica iz Evropskog pokreta u Srbiji Foto: Insajder "Možemo slobodno reći da je ovo najoštrija rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji, i mnogo više od toga - da je zapravo i neka vrsta političke optužnice za naše vlasti, za loše stanje u evropskim integracijama Srbije, i za loše stanje evropskog puta Srbije iznad svega, i kao ogledalo stanja u državi”, ističe Đurica. Prema njenim rečima, rezolucija je veoma je detaljna, te kritikuje mnoge oblasti - prati
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