Evropski parlament raspravljao o Srbiji: Šta piše u amandmanima na nacrt rezolucije?

Insajder pre 3 sata  |  RTS
Evropski parlament raspravljao o Srbiji: Šta piše u amandmanima na nacrt rezolucije?

Evropski parlament raspravljao je o pristupnom putu Srbije ka Evropskoj uniji u okviru debate sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, a evroposlanici bi danas u podne trebalo da glasaju o rezoluciji o Srbiji, kao i o izveštajima o napretku Ukrajine i Moldavije. Dok je komesarka za proširenje Marta Kos istakla da su nedavne reforme u oblasti pravosuđa, izbora i REM-a osnova za preporuku Evropske komisije da se u julu 2026. godine otvori Klaster 3, izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula i većina

Evropski parlament, foto: Unsplash/Lucas S. Takođe, Evropski parlament je izrazio žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu "zvučnog topa", osudio optužbe na račun evroposlanika da su širili lažne vesti o tom protestu i zabrinut je zbog saradnje vladajuće stranke u Srbiji sa Komunističkom partijom Kine. To se navodi u amandamanima na nacrt rezolucije o Srbiji o kojoj danas treba da glasa
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