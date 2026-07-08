Fudbalski savez Egipta podneo žalbu Fifa zbog suđenja protiv Argentine

Fudbalski savez Egipta saopštio je danas da je podneo zvaničnu žalbu Fifa i zatražio da sudijska ekipa koja je delila pravdu na utakmici osmine finala Svetskog prvenstva protiv Argentina bude isključena sa turnira.

Utakmica Svetskog prvenstva u fudbalu Argentina - Egipat, foto: Tanjug/AP Photo/Mike Stewart Egipćani tvrde da su ozbiljne sudijske greške i "dvostruki aršini" direktno uticali na poraz od Argentine u Atlanti, prenosi Bi Bi Si (BBC). Najsporniji trenutak dogodio se pri vođstvu Egipta od 1:0, kada je posle intervencije VAR-a poništen gol Mostafe Zika zbog prethodnog prekršaja veziste Marvana Atia nad Lisandrom Martinesom. Egipatski tim smatra i da je Mohamed Salah