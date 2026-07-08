„Grenland nije na prodaju“: Nilsen odgovorio na Trampov zahtev tokom samita NATO-a

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
„Grenland nije na prodaju“: Nilsen odgovorio na Trampov zahtev tokom samita NATO-a

Grenland nije na prodaju, poručio je danas predsednik vlade tog arktičkog ostrva Jens-Frederik Nilsen, nakon što je američki predsednik Donald Tramp tokom samita NATO-a u Ankari ponovio zahtev za preuzimanje kontrole nad tom teritorijom.

Grenland Foto: Annie Spratt/ Unsplash "Grenland nije na prodaju. Učestali pozivi na preuzimanje ili kontrolu nad našom zemljom to ne menjaju", napisao je Nilsen u objavi na Fejsbuku, preneo je Rojters. Dan nakon što je Tramp ponovio svoj zahtev da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen rekao je da Danska i dalje vodi diplomatske pregovore sa Grenlandom i SAD, ali da još nije poznat ishod
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