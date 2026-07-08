Kuvajt i Bahrein aktivirali sirene za vazdušnu opasnost zbog napada

Kuvajtska vojska saopštila je danas da reaguje na "neprijateljske raketne i napade dropnova" i da su aktivirane sirene za vazdušnu opasnost širom Kuvajta i Bahreina zbog naglog pogoršanja bezbednosne situacije u regionu.

Kuvajt Foto: Tanjug/ AP Photo U saopštenju kuvajtske vojske navedeno je da protivvazdušna odbrana odgovara na napade i da su sve eksplozije koje su građani čuli širom zemlje posledica uspešnih presretanja projektila i bespilotnih letelica, prenela je Al džazira. Državna novinska agencija KUNA prenela je da su sirene za vazdušnu opasnost aktivirane na teritoriji celog Kuvajta. Sirene su se oglasile i u Bahreinu, gde je Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo