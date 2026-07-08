Ministarstvo apelovalo na poljoprivrednike da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad

Ministarstvo poljoprivrede Srbije apelovalo je danas na poloprivredne proizvođače da, zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru, ne pale strnjiku, žetvene ostatke, smeće i biljni otpad, jer to predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjeno.

Ilustracija. Foto: Srđan Ilić U uslovima visokih temperatura, suše i pojačanog rizika od požara, čak i najmanji plamen može dovesti do požara velikih razmera, navedeno je u saopštenju. Istaknuto je da se vatra sa njiva veoma brzo širi na okolne useve, voćnjake, šume, stambene i privredne objekte, ostavljajući za sobom nesagledive posledice. Ukazano je da, pored neposredne opasnosti od požara, paljenje strnjike nanosi trajnu štetu poljoprivrednom zemljištu.