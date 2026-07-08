MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je danas apelovalo na građane da ne pale travu, nisko rastinje i biljne ostatke da ne bi došlo do većih požara.

Vatrogasci, ilustracija Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo je na Fejsbuku ukazalo građanima i da ne koriste otvoreni plamen tamo gde to može izazvati požar. Ako primete požar, građani treba da odmah pozovu lokalnu vatrogasnu službu na telefon 193.