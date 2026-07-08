Poziv Vašingtonu i Havani: Hjuman rajts voč traži ukidanje američkih sankcija i uvođenje slobode izražavanja na Kubi

Insajder pre 37 minuta  |  Beta
Poziv Vašingtonu i Havani: Hjuman rajts voč traži ukidanje američkih sankcija i uvođenje slobode izražavanja na Kubi

Međunarodna nevladina organizacija za ljudska prava Hjuman rajts voč (Human Right Watch) pozvala je Vašington i Havanu da "promene kurs" zbog pogoršanja ekonomske i socijalne krize na Kubi, osuđujući i američke sankcije i nedostatak slobode izražavanja na ostrvu.

Kuba Foto: Tanjug/ AP Photo/ Ramon Espinosa U dokumentu pod nazivom "Buscando vida" (Tražeći način da prežive), organizacija za ljudska prava napominje da naftna blokada koju je Vašington uveo od januara "pogoršava energetsku krizu u zemlji, pogoršava nestanke struje, nestašicu vode i usporava javne usluge". "To remeti gotovo svaki aspekt svakodnevnog života, dok pogoršani uslovi života primoravaju mnoge Kubance da se svakodnevno bore za svoj opstanak", navodi se
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