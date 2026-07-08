RHMZ: Danas prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 32 stepena

U Srbiji će danas doći do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne, od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Dunav, nizak vodostaj. Foto: Tanjug/Saška Drobnjak Uveče će se postepeno razvedriti, počev sa severa zemlje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa. U Beogradu takođe prolazno naoblačenje povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje stiže sa severa. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko