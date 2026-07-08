Rute: Novi američki napadi na Iran bili su apsolutno neophodni

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Rute: Novi američki napadi na Iran bili su apsolutno neophodni

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da su novi američki napadi na Iran bili "apsolutno neophodni", ocenivši da je Vašington morao odlučno da reaguje nakon, kako je naveo, iranskog kršenja primirja.

Mark Rute, Foto: Tanjug AP Photo/Hussein Malla "Kada imate primirje, a Iran ga u osnovi krši, mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene Američke Države snažno reaguju", rekao je Rute novinarima uoči samita lidera NATO u Ankari, preneo je Rojters. On je rekao da očekuje da će saveznici tokom dana ponovo potvrditi stav da bi Iran u potpunosti trebalo da otvori Ormuski moreuz za međunarodnu plovidbu. Govoreći o odnosima unutar Alijanse, Rute je rekao da postoji
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