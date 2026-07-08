Policija u stanu muškarca za kojim je raspisana poternica pronađen kokain

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Policija u stanu muškarca za kojim je raspisana poternica pronađen kokain

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu priveli su N.

Ž. (1997) iz Niške Banje, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i D. A. (1998) iz Niša, osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je pretresom stana koji N. Ž. koristi pronašla 12 paketića sa oko 140 grama materije za koju se sumnja da je kokain i vagicu za precizno merenje. Policajci su, prethodno, zatekli N. Ž. koji je, kako se sumnja, D. A.
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