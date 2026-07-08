Nedelja EU diskusije o Srbiji: Drugačiji pogledi Evropske komisije i parlamenta

Južne vesti pre 2 sata
Nedelja EU diskusije o Srbiji: Drugačiji pogledi Evropske komisije i parlamenta

Fonet Izveštaj Tonina Picule o Srbiji usvojen je velikom većinom glasova u Evropskom parlamentu, iako je Evropska komisija predložila otvaranje klastera 3 pregovora sa Beogradom Srbija je 8. jula bila tema u različitim institucijama Evropske unije.

Evropski parlament usvojio je izveštaj o napretku Srbije ka EU u Strazburu, dok u Briselu ambasadori zemalja članica raspravljali su da li bi trebalo, posle pet godina, otvoriti novi skup pregovaračkih poglavlja. Dok Evropska komisija, Vlada EU, predlaže otvaranje pregovaračkog klastera tri Srbiji već u julu ove godine, pitanje je da li to podržava svaka država članica, što je neophodan uslov. Procena Evropske komisije zaključuje da je „Srbija nedavno sprovela
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