Nedelja EU diskusije o Srbiji: Drugačiji pogledi Evropske komisije i parlamenta

Fonet Izveštaj Tonina Picule o Srbiji usvojen je velikom većinom glasova u Evropskom parlamentu, iako je Evropska komisija predložila otvaranje klastera 3 pregovora sa Beogradom Srbija je 8. jula bila tema u različitim institucijama Evropske unije.

Evropski parlament usvojio je izveštaj o napretku Srbije ka EU u Strazburu, dok u Briselu ambasadori zemalja članica raspravljali su da li bi trebalo, posle pet godina, otvoriti novi skup pregovaračkih poglavlja. Dok Evropska komisija, Vlada EU, predlaže otvaranje pregovaračkog klastera tri Srbiji već u julu ove godine, pitanje je da li to podržava svaka država članica, što je neophodan uslov. Procena Evropske komisije zaključuje da je „Srbija nedavno sprovela