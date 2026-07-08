Koliko je Novak Đoković zaradio plasmanom u polufinale Vimbldona?

Kamatica pre 2 sata  |  Kamatica
Koliko je Novak Đoković zaradio plasmanom u polufinale Vimbldona?

Najbolji ikada, GOAT tenisa, naš Novak Đoković napravio je ogroman podvig na Vimbldonu.

On je posle velike drame i pet setova uspeo da savlada Feliksa Ože Alijasima sa 3:2, te se plasirao u polufinale gde će igrati protiv Janika Sinera. Novak Đoković je odigrao jedan baš iscrpljujuć meč. Nije tenis bio najlepši za gledanje, bilo je tu praktično svega, ali je Novak na kraju uspeo da smogne snage i kada se činilo da ne može više - došao je do pobede. Imao je prilika da i ranije završi ovaj meč, ali, uspevao je i Kanađanin koji je četvrti na ATP listi da
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