Amerikanci "ispalili" Netanjahua? O ovom potezu ministra odbrane svi pričaju! Imao je preča posla

Kako prenosi Rojters, pozivajući se na neimenovani izraelski izvor upoznat sa slučajem, Hegset je trebalo da se sastane i sa izraelskim ministrom odbrane Izraelom Kacom tokom posete Izraelu, a jedna od glavnih tema razgovora trebalo je da bude Iran.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u sredu da je memorandum o razumevanju, kojim je okončan sukob koji su SAD i Izrael vodili protiv Irana, „završen“ i poručio da ne želi dalje angažovanje sa Teheranom. Američka ambasada u Izraelu nije želela da komentariše otkazivanje planiranih sastanaka. Turska, članica NATO-a, godinama kritikuje izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze, Libanu i Siriji, a više puta je optuživala Izrael da pokušava da ugrozi sporazum o