Beograd domaćin prestižnog turnira u avgustu: Padel spektakl u glavnom gradu Srbije

Beograd će od 24. do 30. avgusta 2026. godine biti domaćin FIP GOLD padel turnira u okviru kalendara CUPRA FIP TOUR, što je jedan od najvećih profesionalnih padel događaja ikada organizovanih u jugoistočnoj Evropi.

Turnir će se održati u Padel centru "Belgrade Waterfront". Očekuje se da će se više od 200 profesionalnih igrača iz preko 40 zemalja takmičiti u Beogradu za vredne FIP rang bodove i ukupni nagradni fond od 50.000 evra. Ovaj događaj predstavlja još jedan veliki korak u razvoju padela u Srbiji i širem regionu, a istovremeno pozicionira Beograd kao međunarodnu sportsku destinaciju. Mečevi do četvrtfinala igraće se na terenima Padel centra BW, dok će poseban centralni