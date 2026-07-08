Bogat program kulturnih manifestacija: Julski kalendar Opštinske biblioteke u Varvarinu

Kurir pre 41 minuta
Bogat program kulturnih manifestacija: Julski kalendar Opštinske biblioteke u Varvarinu

Opštinska biblioteka Varvarin i tokom jula nastavlja tradiciju organizovanja raznovrsnih kulturnih manifestacija.

Planirani su brojni koncerti, književne večeri, promocije knjiga, naučni skupovi i programi namenjeni najmlađima. Većina događaja biće održana na letnjoj sceni Biblioteke, dok će pojedini programi biti organizovani i u Donjem Krčinu, Bačini i Karanovcu -Program počinje 6. jula u 20 časova, koncertom akustične muzike Dua Radojković, uz gostovanje frulaša Jovana Burgića, na letnjoj sceni Opštinske biblioteke. Najmlađa publika moći će da uživa u karaoke žurci i
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