Čuda u četvrtfinalima Vimbldona: Nestvarni Britanac i sjajni Nemac počistili rivale...

Kurir pre 51 minuta
Čuda u četvrtfinalima Vimbldona: Nestvarni Britanac i sjajni Nemac počistili rivale...

Neverovatni Britanac Artur Feri, nosilac "specijalne pozivnice" (tek peti od Peta Keša 1989. u završnici turnira) na travi Centralnog terena je "podšišao" devetog nosioca Flavija Kobolija sa 3:0 u setovima posle 136 minuta igre - a da je završni dobio sa fascinantnih 6:0.

Na Terenu 1 smo videli susret teniskih titana u meču 2. nosioca Saše Zvereva i 6. Tejlora Frica, u kome je Nemac igrao protiv loše tradicije u međusobnim mečevima (5-10) i onima na travi (2-3) - ali je bukvalno 2 minuta posle okončanja meča na Centralu završio posao protiv Amerikanca - takođe posle neverovatnih 3:0 u setovima i još kraćih 119 minuta nastupa. Igra koja oduševljava, rezultati koji inspirišu maštu pred veliko polufinale u petak - i Vimbldon uživa u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Aleksandar Zverev igraće protiv Artura Ferija u polufinalu Vimbldona

Aleksandar Zverev igraće protiv Artura Ferija u polufinalu Vimbldona

RTV pre 10 minuta
Zverev i Feri u polufinalu Vimbldona

Zverev i Feri u polufinalu Vimbldona

Serbian News Media pre 10 minuta
Fabio Fonjini – kako je biti tata, Nole, Karlos, život bez tenisa

Fabio Fonjini – kako je biti tata, Nole, Karlos, život bez tenisa

Sport klub pre 11 minuta
Samo je Ivanišević uradio isto: Britanac sanja istoriju na Vimbldonu VIDEO

Samo je Ivanišević uradio isto: Britanac sanja istoriju na Vimbldonu VIDEO

B92 pre 6 minuta
BBC zbog Novaka napravio presedan: prvo se izvinjavali, pa sve pomerili zbog Srbina

BBC zbog Novaka napravio presedan: prvo se izvinjavali, pa sve pomerili zbog Srbina

Mondo pre 1 sat
Zverev u polufinalu Vimbldona protiv Ferija: Aleksandar u četvrtfinalu savladao Tejlora Frica

Zverev u polufinalu Vimbldona protiv Ferija: Aleksandar u četvrtfinalu savladao Tejlora Frica

Dnevnik pre 36 minuta
”Znam da mogu da ga pobedim” Janik Siner bodri sebe pred duel sa Srbinom: Volim da rizikujem nevrovatno je kako Đoković trenira…

”Znam da mogu da ga pobedim” Janik Siner bodri sebe pred duel sa Srbinom: Volim da rizikujem nevrovatno je kako Đoković trenira

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vimbldon

Sport, najnovije vesti »

Aleksander Zverev poslednji polufinalista Vimbldona

Aleksander Zverev poslednji polufinalista Vimbldona

Danas pre 56 minuta
Artur Feri priredio pravu senzaciju: Od dobijanja specijalne pozivnice do polufinala Vimbldona

Artur Feri priredio pravu senzaciju: Od dobijanja specijalne pozivnice do polufinala Vimbldona

Danas pre 1 sat
Džordan Henderson uspešno operisan, propušta ostatak Mundijala

Džordan Henderson uspešno operisan, propušta ostatak Mundijala

Danas pre 2 sata
O pastoru Marku Bernsu: Kako je Vučić postao ‘duhovni diplomata’

O pastoru Marku Bernsu: Kako je Vučić postao ‘duhovni diplomata’

Danas pre 1 sat
Aleksandar Zverev igraće protiv Artura Ferija u polufinalu Vimbldona

Aleksandar Zverev igraće protiv Artura Ferija u polufinalu Vimbldona

RTV pre 10 minuta