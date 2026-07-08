Čuda u četvrtfinalima Vimbldona: Nestvarni Britanac i sjajni Nemac počistili rivale...

Neverovatni Britanac Artur Feri, nosilac "specijalne pozivnice" (tek peti od Peta Keša 1989. u završnici turnira) na travi Centralnog terena je "podšišao" devetog nosioca Flavija Kobolija sa 3:0 u setovima posle 136 minuta igre - a da je završni dobio sa fascinantnih 6:0.

Na Terenu 1 smo videli susret teniskih titana u meču 2. nosioca Saše Zvereva i 6. Tejlora Frica, u kome je Nemac igrao protiv loše tradicije u međusobnim mečevima (5-10) i onima na travi (2-3) - ali je bukvalno 2 minuta posle okončanja meča na Centralu završio posao protiv Amerikanca - takođe posle neverovatnih 3:0 u setovima i još kraćih 119 minuta nastupa. Igra koja oduševljava, rezultati koji inspirišu maštu pred veliko polufinale u petak - i Vimbldon uživa u