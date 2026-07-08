Dnevna onkološka bolnica u Vranju sa proširenim kapacitetima: pacijentima omogućena bolja zdravstvena nega

Adaptirano i prošireno odeljenje Dnevne onkološke bolnice obišli su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković, direktor Zdravstvenog centra dr Nikola Popović i posebni savetnik ministra zdravlja dr Zoran Radovanović.

Gradonačelnik je istakao da lokalna samouprava sa Ministarstvom zdravlja čini sve da se na teritoriji grada Vranja poboljšaju uslovi zdravstvene zaštite za ceo Pčinjski okrug I da su zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije i donatorima, rekonstruisane prostorije Dnevne onkološke bolnice "Podsetiću da je u prethodnom periodu Vlada Republike Srbije preko Ministarstva za javna ulaganja rekonstruisala skoro 13 hiljada kvadrata Opšte bolnice. Adaptacija ovih