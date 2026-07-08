Dnevna onkološka bolnica u Vranju sa proširenim kapacitetima: pacijentima omogućena bolja zdravstvena nega

Kurir pre 10 minuta
Dnevna onkološka bolnica u Vranju sa proširenim kapacitetima: pacijentima omogućena bolja zdravstvena nega

Adaptirano i prošireno odeljenje Dnevne onkološke bolnice obišli su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković, direktor Zdravstvenog centra dr Nikola Popović i posebni savetnik ministra zdravlja dr Zoran Radovanović.

Gradonačelnik je istakao da lokalna samouprava sa Ministarstvom zdravlja čini sve da se na teritoriji grada Vranja poboljšaju uslovi zdravstvene zaštite za ceo Pčinjski okrug I da su zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije i donatorima, rekonstruisane prostorije Dnevne onkološke bolnice "Podsetiću da je u prethodnom periodu Vlada Republike Srbije preko Ministarstva za javna ulaganja rekonstruisala skoro 13 hiljada kvadrata Opšte bolnice. Adaptacija ovih
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

SRCE Vranje: SNS i SPS krivci za krizu u Gimnaziji

SRCE Vranje: SNS i SPS krivci za krizu u Gimnaziji

Jug press pre 10 sati
Rukometaš Dakić iz Vranja 1093 u Budvansku Rivijeru

Rukometaš Dakić iz Vranja 1093 u Budvansku Rivijeru

Jug press pre 11 sati
Zakon roditelj negovatelj je i diskriminatorski i nepravedan

Zakon roditelj negovatelj je i diskriminatorski i nepravedan

Ozon press pre 15 sati
Dostavljanje podataka za povraćaj 50 odsto školarine do 15. jula

Dostavljanje podataka za povraćaj 50 odsto školarine do 15. jula

Pressek pre 15 sati
Ivanjdan u Vranju uz venčiće: Zašto je današnji praznik važan za porodicu

Ivanjdan u Vranju uz venčiće: Zašto je današnji praznik važan za porodicu

Kurir pre 15 sati
Bolji uslovi za pacijente: Prošireni kapaciteti Dnevne onkološke bolnice u Vranju

Bolji uslovi za pacijente: Prošireni kapaciteti Dnevne onkološke bolnice u Vranju

Večernje novosti pre 15 sati
Koordinaciono telo za tri opštine na jugu Srbije: Kampanja o postupku pasivizacije adresa

Koordinaciono telo za tri opštine na jugu Srbije: Kampanja o postupku pasivizacije adresa

OK radio pre 15 sati

Ključne reči

VranjeVlada Republike SrbijeZoran Radovanović

Regioni, najnovije vesti »

Dnevna onkološka bolnica u Vranju sa proširenim kapacitetima: pacijentima omogućena bolja zdravstvena nega

Dnevna onkološka bolnica u Vranju sa proširenim kapacitetima: pacijentima omogućena bolja zdravstvena nega

Kurir pre 10 minuta
Objavljen kompletan lineup 13. VIBE Festivala u Kragujevcu

Objavljen kompletan lineup 13. VIBE Festivala u Kragujevcu

Ritam grada Kg pre 2 sata
Znanje se ceni i isplati: Loznica nagradila 79 najboljih učenika - izdvojeno 865.000 dinara

Znanje se ceni i isplati: Loznica nagradila 79 najboljih učenika - izdvojeno 865.000 dinara

Kurir pre 2 sata
Od diploma i doktorata se ne živi: Pusta reka je mrtva, narod se guši, vlast ćuti

Od diploma i doktorata se ne živi: Pusta reka je mrtva, narod se guši, vlast ćuti

Jugmedia pre 1 dan
Selima i seoskim putevima: Veliki Suvodol – Asfalt do pola puta, a do Crkve i groblja - katastrofa!

Selima i seoskim putevima: Veliki Suvodol – Asfalt do pola puta, a do Crkve i groblja - katastrofa!

Plus online pre 1 dan