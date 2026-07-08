Državljanin Turske osumnjičen za utaju poreza: Osumnjičen da je oštetio budžet Crne Gore za 55.000 evra

Kurir pre 48 minuta
Državljanin Turske osumnjičen za utaju poreza: Osumnjičen da je oštetio budžet Crne Gore za 55.000 evra

Policija Crne Gore podnela je krivičnu prijavu protiv firme "S&D.C" d.o.o.

Budva i odgovornog lica S.D. (29), državljanina Republike Turske, zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa. "Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je osumnjičeni S.D., postupajući u ime i za račun prijavljenog privrednog društva u svojstvu izvršnog direktora, osnivača i ovlašćenog lica, tokom 2025. godine kontinuirano ostvarivao prihode, a da nadležnom organu Poreske uprave nije podnosio prijave poreza na dodatu vrednost. Takođe,
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Državljanin Turske osumnjičen za utaju poreza: Osumnjičen da je oštetio budžet Crne Gore za 55.000 evra

Državljanin Turske osumnjičen za utaju poreza: Osumnjičen da je oštetio budžet Crne Gore za 55.000 evra

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