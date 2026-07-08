Hitno se oglasio Vitalij Kličko: Broj poginulih raste! Rusi izveli nemilosrdne napade na Kijev

Kako je naveo na Telegramu, osam povređenih zadržano je na bolničkom lečenju.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je nakon udara drona u Desnjanskom okrugu izbio požar u trospratnom skladištu, koji se potom proširio na susednu zgradu. Vatrogasne ekipe uspele su da lokalizuju i ugase vatru koja je zahvatila oko 900 kvadratnih metara. Dok ruski napadi na ukrajinske gradove ne jenjavaju, Kijev istovremeno radi na jačanju svojih protivvazdušnih kapaciteta. Predsednik Volodimir Zelenski dobio je na samitu NATO u Ankari