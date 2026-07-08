Izmene u GSP saobraćaju na Bežanijskoj kosi do 17. jula: Evo kuda će ići 70, 74, 75, Ada 5, 72 i 72N! A onda se zatvara i cela ulica!

Tokom izvođenja radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u Ulici Nedeljka Gvozdenovića, na delu od raskrsnice sa Surčinskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Srđana Aleksića, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi po fazama. Tokom trajanja faze I, Ulica Nedeljka Gvozdenovića biće zatvorena od sutra do 17. jula na delu od raskrsnice sa Ulicom Srđana Aleksića narednih 60 metara prema Ulici surčinskoj, a takođe će biti onemogućen izlazak vozila javnog prevoza iz okretnice „Bežanijska kosa”. Vozila sa linija 70, 74, 75 i ADA 5 će saobraćati do privremenog dolazno-polaznog stajališta „Bežanijska kosa 1” u Ulici Srđana Aleksića, na poziciji ED stuba koji se