"Ja sam na listi za odstrel tim ološima!" Tramp zagrmeo protiv Irana na samitu NATO-a: "Hajde da završimo posao!" (video)

„Hajde da jednostavno završimo posao“, rekao je Tramp na konferenciji za novinare u sredu, ocenivši vojnu kampanju svoje administracije kao „ogroman uspeh“.

Tramp je Iran opisao kao „glavnog nasilnika na Bliskom istoku“ i rekao da veruje da je upravo on glavna meta iranskog režima. „Ja sam broj jedan na njihovoj listi za odstrel. Oni su ološ“, rekao je Tramp. Predsednik SAD optužio je Iran da postupa neiskreno, navodeći da je napadao komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu uprkos tome što je istovremeno izražavao spremnost za diplomatske razgovore. „Kažu da žele dogovor, a onda noću pucaju na brodove“, rekao je Tramp,