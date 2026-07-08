"Oni su rak, moramo ga odstraniti!" Tramp totalno pobesneo na Iran: "Prekid vatre je gotov, oni su bolesni, nešto nije u redu sa njima"

Kurir pre 1 sat  |  Skaj njuz)
"Oni su rak, moramo ga odstraniti!" Tramp totalno pobesneo na Iran: "Prekid vatre je gotov, oni su bolesni, nešto nije u redu…

Američki predsednik Donald Tramp obratio se na NATO samitu u Ankari povodom američkih vazdušnih napada na Iran koji su se dogodili tokom noći.

Američka vojska je sinoć "napala veoma snažno", rekao je on tokom sastanka sa šefom NATO-a Markom Ruteom u Ankari. "Oni su bolesni. Nešto nije u redu sa njima. Rekli smo im: 'Idite i obavite te vaše sahrane', a umesto toga, oni su juče počeli da ispaljuju rakete i napadaju brodove. Zato smo ih sinoć udarili veoma jako. Napadi su bili "20 puta oštriji" od iranskih uzvratnih napada" izjavio je Tramp. "Rekao sam im - svaki put kada vi udarite, udarićemo i mi. Naravno,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

SAD ponovo bombardovale Iran, uvele i sankcije na naftu: Teheran uzvratio napadima širom Persijskog zaliva

SAD ponovo bombardovale Iran, uvele i sankcije na naftu: Teheran uzvratio napadima širom Persijskog zaliva

Danas pre 2 sata
Generalni sekretar NATO Mark Rute: Američki napadi na Iran bili su apsolutno neophodni

Generalni sekretar NATO Mark Rute: Američki napadi na Iran bili su apsolutno neophodni

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tramp: "To su zli i bolesni ljudi, igraju prljavo i napadaju sve - primirje je završeno" VIDEO

Tramp: "To su zli i bolesni ljudi, igraju prljavo i napadaju sve - primirje je završeno" VIDEO

B92 pre 1 sat
Čeka se obraćanje Trampa, za novi napad na Iran ima podršku Genseka NATO! Sve dogovoreno tokom Erdoganove večere; Rute…

Čeka se obraćanje Trampa, za novi napad na Iran ima podršku Genseka NATO! Sve dogovoreno tokom Erdoganove večere; Rute: Vazdušni udari apsolutno neophodni

Kurir pre 2 sata
SAD povukle odobrenje za prodaju iranske nafte nakon napada na tankere

SAD povukle odobrenje za prodaju iranske nafte nakon napada na tankere

Biznis.rs pre 3 sata
Rute: Novi američki napadi na Iran bili su apsolutno neophodni

Rute: Novi američki napadi na Iran bili su apsolutno neophodni

Insajder pre 4 sati
Mark Rute: Napadi na Iran „apsolutno neophodni“

Mark Rute: Napadi na Iran „apsolutno neophodni“

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOIranDonald Trampamerikasadnato samitankara

Svet, najnovije vesti »

Tramp objavio završetak primirja sa Iranom

Tramp objavio završetak primirja sa Iranom

Insajder pre 27 minuta
Mirno drugo trčanje bikova na San Ferminu, jedan trkač lakše povređen

Mirno drugo trčanje bikova na San Ferminu, jedan trkač lakše povređen

RTV pre 2 minuta
Bliski istok ponovo gori: Nakon udara Amerike na Iran, Izrael izveo napade na južni Liban

Bliski istok ponovo gori: Nakon udara Amerike na Iran, Izrael izveo napade na južni Liban

Sputnik pre 32 minuta
Moskva upozorila Ankaru: Kijev cilja gasovode ka Turskoj

Moskva upozorila Ankaru: Kijev cilja gasovode ka Turskoj

Sputnik pre 27 minuta
Ceo svet komentariše ovaj susret i rukovanje: Posle Trampovih uvreda, Meloni i predsednik SAD prvi put oči u oči. Kamere…

Ceo svet komentariše ovaj susret i rukovanje: Posle Trampovih uvreda, Meloni i predsednik SAD prvi put oči u oči. Kamere zabeležile svaki detalj

Nova pre 22 minuta