"Oni su rak, moramo ga odstraniti!" Tramp totalno pobesneo na Iran: "Prekid vatre je gotov, oni su bolesni, nešto nije u redu sa njima"

Američki predsednik Donald Tramp obratio se na NATO samitu u Ankari povodom američkih vazdušnih napada na Iran koji su se dogodili tokom noći.

Američka vojska je sinoć "napala veoma snažno", rekao je on tokom sastanka sa šefom NATO-a Markom Ruteom u Ankari. "Oni su bolesni. Nešto nije u redu sa njima. Rekli smo im: 'Idite i obavite te vaše sahrane', a umesto toga, oni su juče počeli da ispaljuju rakete i napadaju brodove. Zato smo ih sinoć udarili veoma jako. Napadi su bili "20 puta oštriji" od iranskih uzvratnih napada" izjavio je Tramp. "Rekao sam im - svaki put kada vi udarite, udarićemo i mi. Naravno,