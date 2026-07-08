Ovo je muškarac (48) čije je telo pronađeno u autu kod Titela! Ima vidljive rane, prijatelji u šoku: "Svi su ga voleli, bio je jako cenjen i poštovan"

U ataru nadomak Titela danas oko 13 časova pronađeno je telo S.J. (48) iz tog mesta nezvanično se saznaje".

Uviđaj na licu mesta je u toku i utvrđuje se uzrok smrti. Prema nezvaničnim informacijama, telo je imalo vidljive povrede, a pronađeno je u automobilu. Informacije ukazuju i da se on vodio i kao nestala osoba poslednjih dana. Kako se saznaje od meštana Titela, S.J. je bio ugledan majstor za elektromehaniku u tom mestu i sa svima je bio dobar. - Šokiran sam. Svi su ga voleli, bio je jako cenjen i poštovan. Svima se uvek našao u pomoći te ne vidim razlog zašto bi se