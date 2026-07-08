Potres u Portugaliji! Ronaldo otišao, Martinez smenjen - stigao novi spasitelj!

Fudbalski savez Portugalije imenovao je iskusnog stručnjaka Žoržea Žezuša za novog selektora nacionalnog tima, nakon rastanka sa Robertom Martinezom posle neuspeha na Svetskom prvenstvu.

Portugalija je na Mundijal doputovala sa najvećim ambicijama, ali je takmičenje završila već u osmini finala, pošto je poražena od Španije rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Mikel Merino. Taj poraz ujedno je označio i kraj reprezentativne karijere Kristijana Ronalda, koji je i ranije najavio da će mu Svetsko prvenstvo biti poslednje veliko takmičenje u dresu nacionalnog tima. Nakon eliminacije, Fudbalski savez Portugalije odlučio je da se zahvali