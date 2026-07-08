Prečka, odbrana i suze! Pogledajte kako je Švajcarska izbacila Kolumbiju posle penal drame! (video)

Kurir pre 2 sata
Prečka, odbrana i suze! Pogledajte kako je Švajcarska izbacila Kolumbiju posle penal drame! (video)

Kakva drama u borbi za četvrtfinale Svetskog prvenstva! Švajcarska je poslednja izborila plasman među osam najboljih selekcija sveta, pošto je posle dramatične penal serije eliminisala sjajnu Kolumbiju.

Posle 120 minuta velike borbe u Vankuveru nije bilo golova, pa je odluka pala sa bele tačke. U pravom fudbalskom ruletu više sreće i koncentracije imali su Švajcarci, koji su slavili rezultatom 4:3 i zakazali četvrtfinalni okršaj sa Argentinom. Kolumbija je imala svoje šanse tokom utakmice, ali nije uspela da pronađe put do mreže. Kada je meč stigao do penala, drama je dostigla vrhunac. Veliki tragičar Kolumbijaca bio je Davinson Sančez, čiji je udarac završio na
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