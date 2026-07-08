Sirija i Francuska dogovorile ponovno imenovanje ambasadora posle više od decenije. Sastali se Al-Šara i Makron: Naš sastanak predstavlja istorijsku prekretnicu.

Francuska i Sirija dogovorile su da ponovo imenuju ambasadore posle više od jedne decenije, što predstavlja značajnu obnovu diplomatskih odnosa za zemlju koja se oporavlja od godina građanskog rata Predsednici Sirije Ahmad al-Šara i Francuske Emanuel Makron objavili su odluku na konferenciji za novinare tokom istorijske posete francuskog predsednika Damasku. "Naš sastanak predstavlja istorijsku prekretnicu", rekao je al-Šara. Francuska je zatvorila svoju ambasadu u