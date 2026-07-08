Sirija i Francuska dogovorile ponovno imenovanje ambasadora posle više od decenije. Sastali se Al-Šara i Makron: Naš sastanak predstavlja istorijsku prekretnicu.

Kurir pre 43 minuta  |  Beta
Sirija i Francuska dogovorile ponovno imenovanje ambasadora posle više od decenije. Sastali se Al-Šara i Makron: Naš sastanak…
Francuska i Sirija dogovorile su da ponovo imenuju ambasadore posle više od jedne decenije, što predstavlja značajnu obnovu diplomatskih odnosa za zemlju koja se oporavlja od godina građanskog rata Predsednici Sirije Ahmad al-Šara i Francuske Emanuel Makron objavili su odluku na konferenciji za novinare tokom istorijske posete francuskog predsednika Damasku. "Naš sastanak predstavlja istorijsku prekretnicu", rekao je al-Šara. Francuska je zatvorila svoju ambasadu u
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

(Video) Makron pokušao da poljubi ruku Erdoganovoj supruzi, ona odbila: Svet bruji o skandalu na samitu NATO u Ankari

(Video) Makron pokušao da poljubi ruku Erdoganovoj supruzi, ona odbila: Svet bruji o skandalu na samitu NATO u Ankari

Blic pre 1 sat
Marin Le Pen najavila kandidaturu za predsedničke izbore u Francuskoj

Marin Le Pen najavila kandidaturu za predsedničke izbore u Francuskoj

Danas pre 2 sata
Neprijatan trenutak za Makrona; Emine Erdogan odbila gest predsednika Francuske VIDEO

Neprijatan trenutak za Makrona; Emine Erdogan odbila gest predsednika Francuske VIDEO

B92 pre 1 dan
Zabrinjavajuće prognoze za Evropu, meteorolozi upozoravaju: Ovo izgleda prilično loše, noći će biti opasne!

Zabrinjavajuće prognoze za Evropu, meteorolozi upozoravaju: Ovo izgleda prilično loše, noći će biti opasne!

Telegraf pre 1 dan
Makron: Siriji vraćamo 51 milion evra zaplenjene imovine porodice Asad

Makron: Siriji vraćamo 51 milion evra zaplenjene imovine porodice Asad

Blic pre 1 sat
Suša ugrožava rod grožđa u Francuskoj, očekuje se jedna od najranijih berbi

Suša ugrožava rod grožđa u Francuskoj, očekuje se jedna od najranijih berbi

Euronews pre 2 sata
Ko će ovog puta spasti Francusku?

Ko će ovog puta spasti Francusku?

Velike priče pre 4 sati

Ključne reči

SirijaEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Sirija i Francuska dogovorile ponovno imenovanje ambasadora posle više od decenije. Sastali se Al-Šara i Makron: Naš sastanak…

Sirija i Francuska dogovorile ponovno imenovanje ambasadora posle više od decenije. Sastali se Al-Šara i Makron: Naš sastanak predstavlja istorijsku prekretnicu.

Kurir pre 43 minuta
Amerika ponovo aktivirala sankcije na iransku naftu

Amerika ponovo aktivirala sankcije na iransku naftu

Politika pre 48 minuta
Najveći poraz dve supersile

Najveći poraz dve supersile

Radar pre 1 sat
(Video) Makron pokušao da poljubi ruku Erdoganovoj supruzi, ona odbila: Svet bruji o skandalu na samitu NATO u Ankari

(Video) Makron pokušao da poljubi ruku Erdoganovoj supruzi, ona odbila: Svet bruji o skandalu na samitu NATO u Ankari

Blic pre 1 sat
Kopao rupe za sadnice, pa pronašao blago staro 1.700 godina: Arheolozi ostali u neverici zbog prizora

Kopao rupe za sadnice, pa pronašao blago staro 1.700 godina: Arheolozi ostali u neverici zbog prizora

Kurir pre 1 sat