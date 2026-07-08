Spektakl je zagarantovan! Mundijal ulazi u paklenu završnicu: Poznati parovi i raspored četvrtfinala - čekaju nas mečevi od kojih zastaje dah!

Kurir pre 2 sata
Spektakl je zagarantovan! Mundijal ulazi u paklenu završnicu: Poznati parovi i raspored četvrtfinala - čekaju nas mečevi od…

Mundijal ulazi u najuzbudljiviju fazu! Posle posle prave drame u osmini finala poznato je kojih osam reprezentacija nastavlja pohod na svetski tron, a četvrtfinale donosi okršaje od kojih zastaje dah.

Najviše pažnje privlači okršaj Francuske i Maroka, dok će pravi evropski derbi odigrati Španija i Belgija. Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u duelima Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske. Do četvrtfinala Francuska je stigla pobedom nad Paragvajem (1:0), dok je Maroko priredio veliko iznenađenje i eliminisao Kanadu ubedljivim rezultatom 3:0. Španija je u osmini finala bila bolja od Portugala (1:0), dok je Belgija demonstrirala silu protiv
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