U Kijevu oštećeno 85 škola u ruskim napadima od početka maja: "Među oštećenim objektima su vrtići, srednje i više škole, stručne škole, univerziteti..."

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
U Kijevu oštećeno 85 škola u ruskim napadima od početka maja: "Među oštećenim objektima su vrtići, srednje i više škole…
Od početka maja, 85 škola u Kijevu je oštećeno u ruskim vazdušnim napadima, uključujući 30 od početka jula, izjavio je zamenik načelnika vojne administracije glavnog grada Ukrajine Valentin Mondrijvski. "Među oštećenim objektima su vrtići, srednje i više škole, stručne škole, pripremna odeljenja i univerziteti, kao i inkluzivni resursni centar", rekao je zvaničnik na društvenim mrežama i dodao da je 310 obrazovnih institucija u gradu pretrpelo štetu od početka
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