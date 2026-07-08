Užas na putu kroz kanjon Lima: Automobil se survao sa magistrale u reku, samo se krov video iz vode, očevici otkrili šta se desilo sa vozačem

Kurir pre 27 minuta  |  RINA
Užas na putu kroz kanjon Lima: Automobil se survao sa magistrale u reku, samo se krov video iz vode, očevici otkrili šta se…

Na magistralnom putu Prijepolje - Brodarevo u kanjonu reke Lim došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u reku. - Vozilo je potpuno završilo u vodi, samo se nazirao krov.

Na lice mesta su stigli vatrogasci-spasioci, a kako smo čuli osoba koja se nalazila u vozilu uspela je da ispliva i da se spasi - kaže za RINU jedan od očevidaca. Kanjon Lima koji se nalazi od Prijepolja do crnogorske granice jedna je od najopasnijih deonica kada je u pitanju put od Srbije ka Crnoj Gori, stoga se vozačima savetuje veliki oprez i da svoju vožnju prilagode uslovima na putu. Kurir.rs/RINA
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Auto sleteo u Lim: Drama na putu Prijepolje-Brodarevo, vozač uspeo da se spasi

Auto sleteo u Lim: Drama na putu Prijepolje-Brodarevo, vozač uspeo da se spasi

Blic pre 22 minuta
Drama u kanjonu Lima: Automobil sleteo u reku, jedna osoba uspela sama da ispliva i spasi se

Drama u kanjonu Lima: Automobil sleteo u reku, jedna osoba uspela sama da ispliva i spasi se

Užice oglasna tabla pre 27 minuta
Poznato šta je bio uzrok pogibije dečaka (15) na Goliji: Otkriveni novi jezivi detalji nesreće

Poznato šta je bio uzrok pogibije dečaka (15) na Goliji: Otkriveni novi jezivi detalji nesreće

Mondo pre 17 minuta
Drama u kanjonu Lima: Vozač izgubio kontrolu, pa automobilom sleteo u reku!

Drama u kanjonu Lima: Vozač izgubio kontrolu, pa automobilom sleteo u reku!

Telegraf pre 32 minuta
Drama u kanjonu Lima: Automobil sleteo u reku, jedna osoba uspela sama da ispliva i spasi se

Drama u kanjonu Lima: Automobil sleteo u reku, jedna osoba uspela sama da ispliva i spasi se

RINA pre 42 minuta
Dečak (15) ispao iz vozila i poginuo! Poznat uzrok nesreće na Goliji: Automobil sleteo sa puta i udario u banderu, tri osobe…

Dečak (15) ispao iz vozila i poginuo! Poznat uzrok nesreće na Goliji: Automobil sleteo sa puta i udario u banderu, tri osobe povređene

Blic pre 1 sat
Automobil sleteo u Lim: Vozač uspeo da se spasi nakon dramatične nesreće

Automobil sleteo u Lim: Vozač uspeo da se spasi nakon dramatične nesreće

NIN pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna Gorasaobraćajna nesrećaPrijepoljeBrodarevoLim

Regioni, najnovije vesti »

Veliki Suvodol, ponovo! Ako ova škola ima đaka, onda...! Predlažem VV šetnju po selima. Meštani će ti napraviti spisak! Može i…

Veliki Suvodol, ponovo! Ako ova škola ima đaka, onda...! Predlažem VV šetnju po selima. Meštani će ti napraviti spisak! Može i tvoja "pratnja", oni i ovako samo "ćutu"!

Plus online pre 22 minuta
Vjt: Na društvenim mrežama Ivan Stevanović obmanjuje javnost u vezi krivičnog postupka protiv Danijela Hristova (foto) Foto…

Vjt: Na društvenim mrežama Ivan Stevanović obmanjuje javnost u vezi krivičnog postupka protiv Danijela Hristova (foto) Foto Galerija

OK radio pre 27 minuta
Grad Kragujevac prvi put finansira letnji naučni kamp za najuspešnije učenike

Grad Kragujevac prvi put finansira letnji naučni kamp za najuspešnije učenike

RTK pre 12 minuta
Zvezdan Knežević, poverenik Nove snage juga, vređa i preti urednici Jugmedie

Zvezdan Knežević, poverenik Nove snage juga, vređa i preti urednici Jugmedie

Jugmedia pre 2 minuta
Auto sleteo u Lim: Drama na putu Prijepolje-Brodarevo, vozač uspeo da se spasi

Auto sleteo u Lim: Drama na putu Prijepolje-Brodarevo, vozač uspeo da se spasi

Blic pre 22 minuta