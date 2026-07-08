Kraljica tihog luksuza: U ovim autfitima Jelena Đoković bodri Novaka na tribinama

Lepota i zdravlje pre 59 minuta
Kraljica tihog luksuza: U ovim autfitima Jelena Đoković bodri Novaka na tribinama

Jelena Đoković zna kako se nosi quiet luxury, njeni Vimbldon autfiti su čista elegancija.

Dok najbolji teniser svih vremena, Novak Ðoković, ispisuje istoriju, najpre u četvrtfinalu kada se upisao kao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu, a sada i plasmanom u polufinale Vimbldona povedivši 14 godina mlađeg protivnika Feliksa Ože-Aljasima i to u najdužem četvrtfinalnom susretu u istoriji ovog Grend slema (pet sati i 14 minuta) i najdužem meču u njegovoj dosadašnjoj karijeri, njegova supruga koja mu pruža podršku sa tribina, Jelena Đoković servira
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