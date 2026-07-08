Alergična je na travu, a igra polufinale Vimbldona: Poznata teniserka otkrila zabrinjavajuće detalje

Češka teniserka Karolina Muhova, trenutno deveta teniserka sveta, zakazala je polufinale Vimbldona protiv Koko Gof u Londonu.

Osim sjajnog tenisa koji igra u poslednje vreme, pažnju je privukla i zanimljivost o devojci koja ima 29 godina. Ona je alergična na travu, te joj boravak na Vimbldonu sigurno nije najomiljeniji, makar u zdravstvenom smislu. Muhova je izbacila Naomi Osaku u četvrtfinalu Vimbldona posle sat i 40 minuta borbe, a posle duela govorila je o zdravstvenom stanju i sve boljim partijama, posebno od trenutka kada se u potpunosti oporavila od operacije zgloba. "Definitivno