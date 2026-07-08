Bogata Srpkinja gledala Novaka 5 sati u stajlingu od skoro 2 miliona: Oduševljena teniserom, odmah se oglasila

Naš najbolji teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Vimbldona nakon što je pobedio Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima u najdužem četvrtfinalnom meču u istoriji ovog turnira od 5 sati i 15 minuta.

Bogata Srpkinja, modna dizajnerka Marijana Mateus (54) pratila je meč, a potom je na Instagramu objavila fotografije. Marijana Mateus je za ovu priliku nosila luksuzne brendirane komade od glave do pete. Celokupan stajling sa Vimbldona sastavljen je isključivo od prestižnih modnih marki, a ukupna cena svega što je ponela tog dana iznosi oko 12.000 evra, što je oko 1.408.298 dinara. Na sebi je imala belu haljinu sa plavim motivima čija je cena oko 800 evra, cipele