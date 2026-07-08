Bogata Srpkinja gledala Novaka 5 sati u stajlingu od skoro 2 miliona: Oduševljena teniserom, odmah se oglasila

Mondo pre 28 minuta  |  Đorđe Milošević
Bogata Srpkinja gledala Novaka 5 sati u stajlingu od skoro 2 miliona: Oduševljena teniserom, odmah se oglasila

Naš najbolji teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Vimbldona nakon što je pobedio Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima u najdužem četvrtfinalnom meču u istoriji ovog turnira od 5 sati i 15 minuta.

Bogata Srpkinja, modna dizajnerka Marijana Mateus (54) pratila je meč, a potom je na Instagramu objavila fotografije. Marijana Mateus je za ovu priliku nosila luksuzne brendirane komade od glave do pete. Celokupan stajling sa Vimbldona sastavljen je isključivo od prestižnih modnih marki, a ukupna cena svega što je ponela tog dana iznosi oko 12.000 evra, što je oko 1.408.298 dinara. Na sebi je imala belu haljinu sa plavim motivima čija je cena oko 800 evra, cipele
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Spektakl je zakazan: Poznato kada Đoković i Siner izlaze na teren

Spektakl je zakazan: Poznato kada Đoković i Siner izlaze na teren

Sputnik pre 18 minuta
Zbog ovog Đoković još uvek igra tenis: Novače, završi nam i ovo

Zbog ovog Đoković još uvek igra tenis: Novače, završi nam i ovo

Nova pre 38 minuta
Oglasio se Ože-Alijasim i ozbiljno se obrukao pred Novakom, ali je Đoković i pored toga ispao gospodin

Oglasio se Ože-Alijasim i ozbiljno se obrukao pred Novakom, ali je Đoković i pored toga ispao gospodin

Telegraf pre 33 minuta
Aleksandar Zverev igraće protiv Artura Ferija u polufinalu Vimbldona

Aleksandar Zverev igraće protiv Artura Ferija u polufinalu Vimbldona

RTV pre 1 sat
Zverev i Feri u polufinalu Vimbldona

Zverev i Feri u polufinalu Vimbldona

Serbian News Media pre 1 sat
Fabio Fonjini – kako je biti tata, Nole, Karlos, život bez tenisa

Fabio Fonjini – kako je biti tata, Nole, Karlos, život bez tenisa

Sport klub pre 1 sat
Samo je Ivanišević uradio isto: Britanac sanja istoriju na Vimbldonu VIDEO

Samo je Ivanišević uradio isto: Britanac sanja istoriju na Vimbldonu VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićVimbldonKanadaMarijana Mateus

Sport, najnovije vesti »

Đoković uoči meča sa Sinerom: Nadam se da ću biti u stanju da igram i da se osećam kao u četvrtfinalu

Đoković uoči meča sa Sinerom: Nadam se da ću biti u stanju da igram i da se osećam kao u četvrtfinalu

Danas pre 1 sat
Odbijena žalba FS Francuske, Oliseu ostaje kontroverzni žuti karton iz meča sa Paragvajem

Odbijena žalba FS Francuske, Oliseu ostaje kontroverzni žuti karton iz meča sa Paragvajem

Danas pre 48 minuta
Aleksander Zverev poslednji polufinalista Vimbldona

Aleksander Zverev poslednji polufinalista Vimbldona

Danas pre 2 sata
Artur Feri priredio pravu senzaciju: Od dobijanja specijalne pozivnice do polufinala Vimbldona

Artur Feri priredio pravu senzaciju: Od dobijanja specijalne pozivnice do polufinala Vimbldona

Danas pre 3 sata
Džordan Henderson uspešno operisan, propušta ostatak Mundijala

Džordan Henderson uspešno operisan, propušta ostatak Mundijala

Danas pre 3 sata