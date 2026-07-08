Dirljiva poruka Jelene Đoković čoveku koji je 5 sati mučio Novaka: "Stefan i Tara te obožavaju, divan si"

Mondo pre 30 minuta  |  Nikola Lalović
Dirljiva poruka Jelene Đoković čoveku koji je 5 sati mučio Novaka: "Stefan i Tara te obožavaju, divan si"

Feliks Ože Aljasim je pružio neverovatan otpor Novaku Đokoviću, ali je na kraju u istorijskom meču koji je trajao pet sati i 15 minuta morao da poklekne.

Izgubio je 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6 i posle super tajbrejka morao da se spakuje i ode sa Vimbldona. Nahvalio ga je posle meča Novak, ali ne samo on. Očigledno cela porodica Đoković obožava kanadskog tenisera. pošto se sada na instagramu javila Jelena Đoković i istakla da ona i deca obožavaju Feliksa. I najavila je da će zajedno sa Tarom i Stefanom nastaviti da navija za Kanađanina. "Bio si neverovatan prethodne večeri Feliks. Naša deca te obožavaju i ti si divan
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