Drama u Nišu: Devojčicu (11) udario automobil dok je vozila bicikl, hitno prevezena u bolnicu

Mondo pre 11 minuta  |  Uroš Matejić
Drama u Nišu: Devojčicu (11) udario automobil dok je vozila bicikl, hitno prevezena u bolnicu

Jedanaestogodišnja devojčica koja je vozila bicikl povređena je danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na raskrsnici Bulevara Zorana Đinđića i Pasterove ulice u Nišu.

Na mestu nezgode odmah je izašla ekipa Hitne pomoći koja je detetu ukazala prvu pomoć, nakon čega je u Kliničkom centru konstatovano da nema preloma, pa je nakon pregleda puštena na kućno lečenje, prenose Južne vesti. Iz policije kažu da je u udesu učestvovao i automobil marke "tojota", da su sproveli uviđaj i o nezgodi obavestili i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu. BONUS VIDEO:
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