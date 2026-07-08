Ko je udovica pevača čiji snimci kruže mrežama? Spajali je s kolegom, imala moždani udar, a zbog ove veze izbio skandal

Svetlana Tomić, u narodu poznatija kao Mala Cana (48), decenijama je prisutna na estradnom nebu, ali je tek nedavno, nakon što je u javnost dospela informacija o njenom braku sa pevačem Andrijom Bajićem, postala glavna tema medijskih napisa.

Iako se muzikom bavi preko 20 godina i iza sebe ima brojne pesme, njen život van svetla reflektora daleko je od tipične estradne priče. Međutim, život je nije mazio, te je u jeku popularnosti ostala baš bez Andrije (89). Pevač je juče preminuo u 89. godini dok je bio na bolničkom lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji, a Cana ne može da dođe sebi, a cela Srbija bruji o snimcima na kojima plače ispred bolnice i kuka za preminulim suprugom. Dok mnogi pevače zamišljaju