"Sramota, nameštate sve za Argentinu": Objava FIFA o sudiji napravila haos, preko 23 miliona ljudi je ovo videlo

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
"Sramota, nameštate sve za Argentinu": Objava FIFA o sudiji napravila haos, preko 23 miliona ljudi je ovo videlo

Argentina je posle velikog preokreta pobedila Egipat i prošla u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Od 0:2 je na krilima Lionela Mesija došla do trijumfa (3:2) i posle tog meča je krenuo potpuni haos. Ali, tu nije kraj. Jedna potpuno obična objava FIFA je podigla buru na društvenim mrežama. FIFA je objavila spisak sudija za meč između Francuske i Maroka koji se igra u Bostonu 9. jula (22h po našem vremenu). I sve sudije na toj utakmici su iz Argentine. Glavni sudija je Fakundo Teljo, pomoćnici su mu Huan Pablo Belati i Gabrijel Čade. Četvrti sudija je Dario
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