"Zbog toga je Novak Đoković nepobediv": Ože-Alijasim naučio lekciju, ništa mu nije mogao

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
"Zbog toga je Novak Đoković nepobediv": Ože-Alijasim naučio lekciju, ništa mu nije mogao

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je poklekao u maratonskom meču protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu Vimbldona, a nakon iscrpljujućeg poraza je pokušao da objasni zašto je Srbina toliko teško pobediti na Centralnom terenu.

Imao je mladi as svoje šanse, sjajno je servirao, "čestio" linije, ali njegovi udarci su se odbijali kao o zid. Na kraju je morao da stisne poruku boljem i dobro razmisli o savetima koje mu je davao tokom karijere. "Ukratko, bila je to neverovatna borba, neverovatna bitka protiv legende našeg sporta. Naravno da mi je teško, desilo mi se u četvrtfinalu u Parizu, a sada ovde. Imao sam i drugih prilika u karijeri gde tako tesni mečevi nisu išli na moju ruku. Moraću
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