Cene nafte skočile nakon Trampove izjave o kraju prekida vatre sa Iranom

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Cene nafte skočile nakon Trampove izjave o kraju prekida vatre sa Iranom

Cene nafte su skočile danas nakon što je američki predsednik Donald Tramp (Trump) objavio da prekida vatru sa Iranom, posle obnavljanja neprijateljstava nakon napada na brodove u Ormuskom moreuzu.

Cena sirove nafte marke Brent iz Severnog mora, za isporuku u septembru, skočila je za 6,45 odsto na 78,94 dolara po barelu. Njen američki ekvivalent, West Texas Intermediate, za isporuku u avgustu, porastao je za 6,49 odsto na 75,01 dolar po barelu. Tramp je izjavio ranije danas u Ankari da je memorandum o razumevanju potpisan sa Iranom završen, ali je dodao da će dozvoliti nastavak pregovora. "Za mene, mislim da je gotovo", rekao je Tramp na marginama samita NATO
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